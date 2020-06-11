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Сегодня, 10:45

Стоимость поставок китайских автомобилей в Россию два месяца подряд превышала 1 млрд долларов США

УрБК, Москва, 05.09.2023. Стоимость поставленных в Россию легковых китайских автомобилей в июне составила 1,03 млрд долл. США, в июле — 1,06 млрд долл. США. Это рекордные показатели по объему поставок из азиатской страны, сообщает «Прайм».

Россия — крупнейшее направление экспорта автомобилей для Китая. На нее приходится 16,8% от всех поставок. Следом идут Великобритания с долей в 7,7% и Испания — 5,2%.

При этом летом в два раза по сравнению с прошлым годом выросло число вакансий по работе с Китаем в автомобильном бизнесе. Заинтересованность соискателей в подобных вакансиях увеличилась на 29%.
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