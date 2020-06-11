Стоимость поставок китайских автомобилей в Россию два месяца подряд превышала 1 млрд долларов США

Материалы по теме

Импорт легковых автомобилей в Россию в апреле упал на 46,3%

УрБК, Москва, 11.06.2020. Импорт легковых автомобилей в Россию в апреле 2020 года сократился на 46,3% по сравнению с ...

С начала года импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 23,6%

УрБК, Москва, 08.11.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-сентябре 2016 года снизился на 23,6% по ...

Импорт легковых автомобилей в Россию сократился на треть

УрБК, Москва, 11.07.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января-мая 2016 года сократился на 33% в ...

В январе-июле 2015 года импорт легковых автомобилей в Россию сократился более чем вдвое

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2015. В январе-июле 2015 года импорт легковых автомобилей в Россию сократился до 205,8 тыс. ...

Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года за 7 месяцев сократился на 17%

УрБК, Москва, 13.09.2013. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года снизился на 16,98% по сравнению ...