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Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске за год выросла на 28%

УрБК, Челябинск, 04.08.2023. Стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске летом 2023 года составила 1 тыс. 790 руб. за сутки. За год этот показатель вырос на 28% (летом 2022 года — 1 тыс. 400 руб.), говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Что касается предложения на рынке краткосрочной аренды квартир Челябинска, за год оно увеличилось на 8%. Среди российских городов самый заметный рост по сравнению с летом 2022 года отмечается в Ростове-на-Дону (+58%), Казани (+47%), Волгограде (+43%) и Нижнем Новгороде (+40%).

В целом по стране, согласно результатам исследования, за год число размещенных на платформе объектов выросло на 24%.
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