Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске за год выросла на 28%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Стоимость краткосрочной аренды квартир в Екатеринбурге летом 2023 года составила 2 тыс. ...28.03.2023 Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Челябинске за квартал снизился почти на 30%
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Челябинске в I квартале текущего ...28.03.2023 В Екатеринбурге стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости за год снизилась на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Стоимость краткосрочной аренды загородной недвижимости в Екатеринбурге в I квартале ...23.01.2023 В Челябинске цены на долгосрочную аренду квартир в IV квартале выросли на 7%
УрБК, Челябинск, 23.01.2023. В Челябинске стоимость долгосрочной аренды недвижимости в IV квартале 2022 года составила ...25.04.2022 На Южном Урале средняя цена краткосрочной аренды загородного жилья за год выросла на 7%
УрБК, Челябинск, 25.04.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду квартир в апреле 2022 года вырос на ...