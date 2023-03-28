Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске за год выросла на 28%

УрБК, Челябинск, 04.08.2023. Стоимость краткосрочной аренды квартир в Челябинске летом 2023 года составила 1 тыс. 790 руб. за сутки. За год этот показатель вырос на 28% (летом 2022 года — 1 тыс. 400 руб.), говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Что касается предложения на рынке краткосрочной аренды квартир Челябинска, за год оно увеличилось на 8%. Среди российских городов самый заметный рост по сравнению с летом 2022 года отмечается в Ростове-на-Дону (+58%), Казани (+47%), Волгограде (+43%) и Нижнем Новгороде (+40%).



В целом по стране, согласно результатам исследования, за год число размещенных на платформе объектов выросло на 24%.