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Вчера, 15:44

Банк России рекомендовал брокерам создать резюме с объяснением условий обслуживания для клиентов

УрБК, Москва, 04.09.2023. Банк России рекомендовал всем брокерам создать для клиентов краткое резюме, где простым языком будут объяснены ключевые условия договора. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.

Инвестору следует объяснить, какие операции могут проводиться по его поручению и за его счет на биржевых площадках и внебиржевом рынке, а также то, есть ли у брокера право использовать активы клиента в своих интересах. Клиента предлагают информировать о комиссиях за обслуживание и условиях сделок с плечом, порядке расторжения брокерского договора. Также инвестор должен знать, что для некоторых сделок ему требуется статус квалифицированного инвестора и что гарантий доходности в инвестициях не существует.

Эту информацию можно включить в заявление о присоединении к договору или направить в виде отдельного документа. Желательно получить от клиента заверенное подписью подтверждение, что он ознакомился с информацией.
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