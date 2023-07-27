Банк России рекомендовал брокерам создать резюме с объяснением условий обслуживания для клиентов

УрБК, Москва, 04.09.2023. Банк России рекомендовал всем брокерам создать для клиентов краткое резюме, где простым языком будут объяснены ключевые условия договора. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.



Инвестору следует объяснить, какие операции могут проводиться по его поручению и за его счет на биржевых площадках и внебиржевом рынке, а также то, есть ли у брокера право использовать активы клиента в своих интересах. Клиента предлагают информировать о комиссиях за обслуживание и условиях сделок с плечом, порядке расторжения брокерского договора. Также инвестор должен знать, что для некоторых сделок ему требуется статус квалифицированного инвестора и что гарантий доходности в инвестициях не существует.



Эту информацию можно включить в заявление о присоединении к договору или направить в виде отдельного документа. Желательно получить от клиента заверенное подписью подтверждение, что он ознакомился с информацией.