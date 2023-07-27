Банк России рекомендовал брокерам создать резюме с объяснением условий обслуживания для клиентов

УрБК, Москва, 27.07.2023. Банк России ввел на рынке инвестиций новую категорию клиентов-физлиц, к которой брокер будет ...08.11.2022 Банк России предложил оказать поддержку мобилизованным владельцам ценных бумаг
УрБК, Москва, 08.11.2022. Банк России рекомендовал профессиональным участникам рынка ценных бумаг оказать поддержку ...12.11.2020 Банки в России будут информировать клиентов о попытках несанкционированных переводов
УрБК, Москва, 12.11.2020. ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому банки будут информировать своих клиентов ...28.01.2015 Банк «Ренессанс Кредит» незаконно удержал с клиентов более 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2015. Суд обязал банк «Ренессанс Кредит» вернуть потребителям незаконно полученные деньги. Об ...22.07.2010 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» начало оказывать услугу брокерского обслуживания в Перми
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2010. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» запускает услугу брокерского обслуживания ...