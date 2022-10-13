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Вчера, 15:22

«Атомстройкомплекс» начал выдавать покупателям «коробку новосела»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. «Атомстройкомплекс» изменил процессы выдачи ключей своим покупателям и теперь дарит им «коробку новосела». Вместе с документами на квартиру и ключами там лежат путеводитель по жилому комплексу «Книга жителя», фирменный брелок и карта привилегий «АСК-Бонус», сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» начал выдавать покупателям «коробку новосела»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Карта позволяет клиентам получать скидки и бонусы у партнеров застройщика: мебельных салонов, компаний, оказывающих услуги по дизайну и отделке, фитнес-клубов, образовательных центров, продуктовых магазинов и сервисов доставки.

Управляющим компаниям уже передали 2 тыс. «коробок новосела», чтобы вручить покупателям при передаче жилья. Саму коробку, по задумке специалистов компании «Атомстройкомплекс», жители смогут использовать для хранения семейных документов. Содержание коробки отличается в зависимости от объекта. Например, в «Книге жителя» содержится информация о здании, его особенностях, контакты техников и сервисных служб.

«Мы также предусматриваем специальные предложения по скидкам и бонусам, которые будут актуальны при заселении в квартиру определенной планировки и отделки. Программа привилегий «АСК Бонус» позволяет нам держать связь с собственниками, добавлять в каталог привилегий наиболее востребованные предложения и оказывать поддержку жителям и после сдачи дома», — комментирует руководитель направления по работе с сервисными компаниями «Атомстройкомплекса» Наталья Бочкарева.

Крупнейший уральский девелопер реализует программу лояльности «АСК-Бонус» на протяжении нескольких лет, воспользоваться привилегиями можно также в цифровом формате — через мобильное приложение. Отличительной чертой программы уже стали закрытые клиентские мероприятия и регулярные розыгрыши подарков.
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