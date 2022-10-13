«Атомстройкомплекс» начал выдавать покупателям «коробку новосела»

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. Компания «Атомстройкомплекс» в течение нескольких лет реализует программу лояльности ...01.02.2022 «Атомстройкомплекс» расширяет линейку предложений при покупке квартир с меблировкой
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. Компания «Атомстройкомплекс» первой на рынке Екатеринбурга стала предлагать к покупке ...01.09.2020 В Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому комплексу NOVA Park
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2020. С 20 сентября в Екатеринбурге запретят парковаться на временном проезде к жилому ...23.08.2018 Heinemann Duty Free дарит участникам программы лояльности «Уральских авиалиний» скидку до 10%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала партнером Heinemann Duty Free — лидера ...22.05.2012 Клиентам ОАО «Меткомбанк» стало доступно мобильное приложение Visa Premium
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2012. В рамках сотрудничества с Visa клиентам ОАО «Меткомбанк» стало доступно мобильное ...