Число предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. С начала текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на ...25.01.2022 В Свердловской области за 2021 год количество самозанятых выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. По итогам 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 112 тыс. 969 граждан, ...15.07.2019 Глава Екатеринбурга расширил перечень муниципального имущества для поддержки предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изменении перечня ...24.05.2013 В 2012 году оборот малого и среднего бизнеса Свердловской области составил 1,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. Оборот малого среднего бизнеса в Свердловской области в 2012 году составил 1,4 млрд ...16.02.2011 В Челябинской области растет число субъектов малого и среднего предпринимательства
УрБК, Челябинск, 16.02.2011. По данным УФНС Челябинской области, количество субъектов малого и среднего ...