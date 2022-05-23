Число предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. В Свердловской области на конец августа насчитывается 199,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Из них 82,6 тыс. — юридические лица, 116,7 тыс. — индивидуальные предприниматели. Общая численность на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает департамент информационной политики региона.



Численность занятых в сфере МСП выросла на 8,8% и приблизилась к 1 млн человек. Сейчас в этом секторе задействовано 45,2% трудоспособного населения Среднего Урала. Также за семь месяцев число самозанятых граждан в регионе выросло на 23%, до 225 тыс. человек.



«Малый и средний бизнес — это серьезный экономический ресурс, который должен быть использован с максимальной эффективностью. В целом в Свердловской области выстроена системная работа по развитию субъектов МСП. Необходимо обеспечить дальнейшую комплексную поддержку, развитие институтов и инфраструктуры для бизнеса и самое главное — совершенствование регуляторной среды», — прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев.