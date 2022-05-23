УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:18

Число предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. В Свердловской области на конец августа насчитывается 199,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Из них 82,6 тыс. — юридические лица, 116,7 тыс. — индивидуальные предприниматели. Общая численность на 3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает департамент информационной политики региона.

Численность занятых в сфере МСП выросла на 8,8% и приблизилась к 1 млн человек. Сейчас в этом секторе задействовано 45,2% трудоспособного населения Среднего Урала. Также за семь месяцев число самозанятых граждан в регионе выросло на 23%, до 225 тыс. человек.

«Малый и средний бизнес — это серьезный экономический ресурс, который должен быть использован с максимальной эффективностью. В целом в Свердловской области выстроена системная работа по развитию субъектов МСП. Необходимо обеспечить дальнейшую комплексную поддержку, развитие институтов и инфраструктуры для бизнеса и самое главное — совершенствование регуляторной среды», — прокомментировал губернатор Евгений Куйвашев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.05.2022 Число субъектов МСП в Свердловской области с начала года выросло на 4,5 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. С начала текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на ...

25.01.2022 В Свердловской области за 2021 год количество самозанятых выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. По итогам 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 112 тыс. 969 граждан, ...

15.07.2019 Глава Екатеринбурга расширил перечень муниципального имущества для поддержки предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изменении перечня ...

24.05.2013 В 2012 году оборот малого и среднего бизнеса Свердловской области составил 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2013. Оборот малого среднего бизнеса в Свердловской области в 2012 году составил 1,4 млрд ...

16.02.2011 В Челябинской области растет число субъектов малого и среднего предпринимательства

УрБК, Челябинск, 16.02.2011. По данным УФНС Челябинской области, количество субъектов малого и среднего ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города04.08.2023«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»
Архив новостей
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18