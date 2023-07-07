В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения по улице Сурикова до 15 сентября

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения по улице Сурикова. Дорога будет недоступна для автомобилистов до 15 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.



Для частного автотранспорта перекрыт отрезок улицы Сурикова, на участке от улицы Авиационной до улицы Николая Островского. Необходимость продления срока связана со строительством дождевой канализации для объекта капитального строительства.



На схемы движения общественного транспорта продление сроков не повлияет.