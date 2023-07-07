В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения по улице Сурикова до 15 сентября

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Екатеринбурге с 24 июля по 15 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта по ...05.04.2023 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение по улице Сурикова
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Екатеринбурге с 27 апреля по 15 июня ограничат движение транспорта по ул. Сурикова, ...23.09.2022 В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Чайковского
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Чайковского из-за ...22.09.2022 Улица Сурикова в Екатеринбурге будет периодически закрываться для проезда автотранспорта до 9 октября
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения по улице Сурикова в районе дома № 106. ...04.07.2016 В Екатеринбурге перенесли дату открытия улицы Сурикова
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2016. В Екатеринбурге специалисты Городского управления дорожно-строительных работ продлили ...