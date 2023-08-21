Российские власти будут ежегодно выделять на развитие туризма почти 50 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства РФ Дмитрий ...14.02.2023 Свердловская область получит более 500 млн рублей на реализацию общественных инициатив в сфере туризма
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении средств ...24.11.2022 Деньги для финансирования Ростуризма перешли в резервный фонд правительства РФ
УрБК, Москва, 24.11.2022. После ликвидации Ростуризма и передачи его функций Минэкономразвития, деньги, предназначенные ...11.03.2019 В России на развитие туризма по госпрограмме на 2019-2021 годы выделено порядка 21 млрд рублей
УрБК, Москва, 11.03.2019. Порядка 21 млрд руб. было выделено из федерального бюджета на развитие туризма в рамках ...30.01.2014 На развитие туризма в 2014 году из федерального бюджета направят более 4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2014. Из федерального бюджета в 2014 году на развитие внутреннего и въездного туризма ...