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Вчера, 12:05

Российские власти будут ежегодно выделять на развитие туризма почти 50 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ планирует ежегодно выделять на развитие туристической отрасли не менее 48 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.

«При поддержке президента и председателя правительства финансирование туризма увеличилось почти в 14 раз: в 2018 году — 3,7 млрд руб., в 2023 году — более 50 млрд руб. На реализацию задач нацпроекта в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд руб. средств федерального бюджета. Сегодня принято решение, что 48 млрд руб. — это будет ежегодный базовый бюджет туризма», — сказал Д. Чернышенко во время подведения итогов сессии по туризму в Координационном центре правительства РФ.

Он также подчеркнул, что доля туристической отрасли в ВВП России в настоящее время составляет 2,6%. В дальнейшем данный показатель может вырасти до 4-5% ВВП. Кроме того, по его словам, до 2024 года на создание туристической инфраструктуры в 11 регионах России будет дополнительно выделено 18,7 млрд руб.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Свердловской области по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено финансирование в размере 600 млн руб.
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