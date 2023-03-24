Банк России включил в реестр международную платежную систему Kwikpay

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УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Банк России включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в реестр значимых ...

Пресс-секретарь президента России не исключил отключение страны от систем Visa и MasterCard

УрБК, Москва, 13.04.2021. Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках санкционной ...

В ЦБ не видят поводов для ухода Visa и MasterCard с российского рынка

УрБК, Москва, 12.07.2019. Банк России не видит поводов для прекращения работы международных платежных систем (МПС) на ...

Visa переводит обработку платежей в Национальную систему платежных карт

УрБК, Москва, 20.02.2015. Международная платежная система Visa переводит обработку внутрироссийских транзакций в ...

ЦБ: национальная платежная система будет создана в России через полтора года

УрБК, Москва, 30.06.2014. Центральный банк России рассчитывает в ближайшее время решить проблемы с работой платежных ...