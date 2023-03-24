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Банк России включил в реестр международную платежную систему Kwikpay

УрБК, Москва, 29.08.2023. Банк России включил в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay. Об этом сообщает «Прайм».

Система позволяет отправлять деньги в 38 стран, включая Россию, некоторые европейские и азиатские государства (например, Вьетнам и Филиппины), а также страны СНГ.

Комиссия колеблется от 0 до 5% в зависимости от размера перевода. Система принимает карты «Мир», Visa и Mastercard.
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