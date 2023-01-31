Челябинские таможенники с начала года назначили административные штрафы на 29 млн рублей

УрБК, Челябинск, 31.01.2023. Сотрудники Челябинской таможни подвели итоги работы в 2022 году. Всего по итогам проверок ...17.08.2021 Челябинские таможенники с начала года выявили более 68 тыс. единиц немаркированных и контрафактных товаров
УрБК, Челябинск, 17.08.2021. Челябинские таможенники за семь месяцев 2021 года проверили 1,5 тыс. автомобилей, где ...15.01.2019 В 2018 году уральские таможенники передали в Росимущество товары на 57 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2019. В 2018 году уральские таможенники возбудили 5 тыс. 952 дела об административных ...15.10.2012 Уральское таможенное управление за 9 месяцев 2012 года назначило почти 180 млн рублей штрафов за административные правонарушения
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. Таможенными органами Уральского таможенного управления за 9 месяцев текущего года по ...31.07.2012 В первом полугодии Курганской таможней было возбуждено более 40 административных дел за нарушение валютного законодательства
УрБК, Курган, 31.07.2012. За I полугодие 2012 года отделом валютного контроля Курганской таможни проведено 85 проверок ...