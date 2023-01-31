Челябинские таможенники с начала года назначили административные штрафы на 29 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.08.2023. С начала текущего года челябинские таможенники назначили административные штрафы на сумму 29 млн руб. Всего за семь месяцев 2023 года было возбуждено 2 тыс. 282 дела об административных правонарушениях. Это на 65% больше, чем за аналогичной период прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Чаще всего нарушителями становились юридические лица, при этом 50% всех возбужденных дел было связано с непредставлением или несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учета перемещения товара.



«Участники внешнеэкономической торговли могут беспрепятственно перевозить товар на территории ЕАЭС без прохождения таможенного контроля. Однако не стоит забывать, что предприниматели обязаны подавать соответствующие статистические формы. К сожалению, не каждый представитель бизнеса выполняет установленные законодательством требования. Поэтому в текущем году значительно увеличилось количество административных дел, возбужденных в отношении руководителей организаций», — рассказал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.



Стоит добавить, что по результатам рассмотрения большинства дел таможенники вместо назначения штрафов ограничивались предупреждением. Это смягчение связано с изменениями, внесенными в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Благодаря этому предпринимателям удалось сэкономить более 23 млн руб. на суммах штрафов.