УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

Челябинские таможенники с начала года назначили административные штрафы на 29 млн рублей

УрБК, Челябинск, 28.08.2023. С начала текущего года челябинские таможенники назначили административные штрафы на сумму 29 млн руб. Всего за семь месяцев 2023 года было возбуждено 2 тыс. 282 дела об административных правонарушениях. Это на 65% больше, чем за аналогичной период прошлого года, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Чаще всего нарушителями становились юридические лица, при этом 50% всех возбужденных дел было связано с непредставлением или несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учета перемещения товара.

«Участники внешнеэкономической торговли могут беспрепятственно перевозить товар на территории ЕАЭС без прохождения таможенного контроля. Однако не стоит забывать, что предприниматели обязаны подавать соответствующие статистические формы. К сожалению, не каждый представитель бизнеса выполняет установленные законодательством требования. Поэтому в текущем году значительно увеличилось количество административных дел, возбужденных в отношении руководителей организаций», — рассказал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.

Стоит добавить, что по результатам рассмотрения большинства дел таможенники вместо назначения штрафов ограничивались предупреждением. Это смягчение связано с изменениями, внесенными в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Благодаря этому предпринимателям удалось сэкономить более 23 млн руб. на суммах штрафов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.01.2023 По итогам работы сотрудников Челябинской таможни в 2022 году было возбуждено 2,7 тыс. административных дел

УрБК, Челябинск, 31.01.2023. Сотрудники Челябинской таможни подвели итоги работы в 2022 году. Всего по итогам проверок ...

17.08.2021 Челябинские таможенники с начала года выявили более 68 тыс. единиц немаркированных и контрафактных товаров

УрБК, Челябинск, 17.08.2021. Челябинские таможенники за семь месяцев 2021 года проверили 1,5 тыс. автомобилей, где ...

15.01.2019 В 2018 году уральские таможенники передали в Росимущество товары на 57 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2019. В 2018 году уральские таможенники возбудили 5 тыс. 952 дела об административных ...

15.10.2012 Уральское таможенное управление за 9 месяцев 2012 года назначило почти 180 млн рублей штрафов за административные правонарушения

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. Таможенными органами Уральского таможенного управления за 9 месяцев текущего года по ...

31.07.2012 В первом полугодии Курганской таможней было возбуждено более 40 административных дел за нарушение валютного законодательства

УрБК, Курган, 31.07.2012. За I полугодие 2012 года отделом валютного контроля Курганской таможни проведено 85 проверок ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (706)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18