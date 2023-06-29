«Атомстройкомплекс» стал партнером международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. «Атомстройкомплекс» стал партнером международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. Событие стартовало 25 августа и пройдет на 30 городских площадках, сообщает пресс-служба компании.



Программа фестиваля включает в себя встречи с авторами, лекции, мастер-классы, спектакли, выступления музыкальных групп и книжную ярмарку. Перед гостями выступят лауреаты премий «Большая книга», «НОС», «Строгановская премия», «Национальный бестселлер», в том числе автор романов «Географ глобус пропил», «Пищеблок» Алексей Иванов. Вход на все события фестиваля бесплатный.



«Атомстройкомплекс» разделяет миссию фестиваля по популяризации российской литературы и русского языка, интеллектуальному и духовному развитию. Знания и книги должны быть доступны каждому, поэтому в компании существует корпоративная электронная библиотека, в которой более 4 тысяч книг в текстовом и аудиоформатах. Помимо традиционных изданий, в каталоге размещены мини-лекции, вебинары, бизнес-тренинги», — рассказала директор по персоналу «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова.



Организаторами фестиваля выступили Ural Music Night и Межрегиональная федерация чтения, с использованием гранта Президента Российской Федерации при поддержке администрации Екатеринбурга.