«Атомстройкомплекс» стал партнером международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...22.06.2023 «Атомстройкомплекс» установит инфоцентр в Екатеринбурге с программой Ural Music Night
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» построит для Ural Music Night ...06.03.2023 «Уральские авиалинии» получили статус официального перевозчика фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Компания «Уральские авиалинии» стала официальным поставщиком Международного фестиваля ...18.09.2020 В «Атомстройкомплексе» отметили большую роль фестиваля Ural Music Night в продвижении бренда Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. В «Атомстройкомплексе» назвали фестиваль Ural Music Night, который сегодня состоится в ...13.04.2011 В Екатеринбурге пройдет I «Честный фестиваль рекламы»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2011. В Екатеринбурге с 15 по 17 апреля 2011 года на площадке кинотеатра «Салют», пройдет I ...