Издателей книги-квеста «Тайны говорящих домов» наградили на фестивале «Красная строка»

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. Путеводитель-квест по Екатеринбургу «Тайны говорящих домов», который был выпущен компанией «Атомстройкомплекс» при поддержке мультиформатного издательства Titul, стал лауреатом конкурса «Книга года-2025», сообщает пресс-служба застройщика.«В ней известные здания Екатеринбурга открывают свои секреты и помогают юным читателям пройти квест по городу: часть его проходит на страницах книги, часть — в виртуальном интернет-пространстве, а для выполнения некоторых заданий нужно в буквальном смысле выйти на улицы города. Читателям предстоит освоить шпионский шифр, найти основателей города в праздничной толпе на Плотинке, и даже созвониться по телефону с главой «Атома» — Валерием Михайловичем Ананьевым, чтобы узнать подсказку лично от него», — говорится в сообщении.Издание получило премию «Книга года» в номинации «Полиграфический эксперимент»; награждение состоялось на фестивале «Красная строка». Всего на конкурс было подано более сотни книг, организатором конкурса выступает Библиотечный центр «Екатеринбург».«Полиграфический эксперимент» — моя любимая номинация. Я все время ищу: как можно расширить понятие книги. У издания «Атомстройкомплекса» столько выходов в мультиформатные пространства — жюри просто залюбовались тем, как она изобретательна, невероятна, и с какой любовью к детям сделана», — отметил член жюри конкурса «Книга года», поэт, главный специалист отдела культурных программ Библиотеки им. Белинского Cергей Ивкин.«Вот уже 30 лет «Атомстройкомплекс» сохраняет городскую историю: реконструирует театры, особняки, строит музеи, обновляет улицы. Мы любим наш город, многое о нем знаем, и очень хотели поделиться своими знаниями с юными екатеринбуржцами, увлечь их идеей созидания и бережного отношения к городскому наследию. Выпуск детской книги о зданиях и улицах Екатеринбурга стал еще одним пунктом обширной программы ранней профессиональной ориентации, которую наш холдинг реализует на протяжении многих лет», — отметила директор по персоналу ГК «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.Первыми читателями книги стали дети сотрудников холдинга «Атомстройкомплекс», участники творческих фестивалей, конкурсов и образовательных проектов. Партии книг также переданы в партнерские образовательные центры и школы компании, в частности, построенные в рамках государственно-частного партнерства школы № 314 и 41.