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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге девушка перевела мошенникам 1,3 млн рублей личных накоплений

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 24-летняя девушка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. личных накоплений. Кибермошенники заявили потерпевшей, что на нее пытаются оформить кредит, сообщает городское управление МВД России.

Так, жертве позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником правоохранительных органов. Она рассказала девушке, что на ее имя по доверенности пытаются оформить кредит. Затем звонок перевели на лжесотрудника ЦБ РФ, который велел потерпевшей перевести все ее личные накопления на «безопасные счета».

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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