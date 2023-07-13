В Екатеринбурге девушка перевела мошенникам 1,3 млн рублей личных накоплений

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Свердловской области пенсионерка добровольно перевела мошенникам 1,1 млн руб. личных ...17.01.2023 Жительница Екатеринбурга перевела злоумышленникам 2,8 млн рублей под предлогом сохранения средств на «безопасном» счете
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Жительница Екатеринбурга обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...25.06.2021 Жительница Екатеринбурга перевела на счета телефонных мошенников 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2021. В Екатеринбурге местная жительница перевела на «безопасные» счета телефонных мошенников ...11.02.2021 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка почти 2,5 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Жительница Екатеринбурга перевела предполагаемым мошенникам 2 млн 496 тыс. руб., взятых ...