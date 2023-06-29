Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 12,3%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2023 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,1%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 14,3%. В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 15,7%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 4,9%.

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