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Вчера, 18:01

Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 12,3%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2023 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,1%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 14,3%.

В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 15,7%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 4,9%.
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