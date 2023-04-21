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Вчера, 11:23

Уральское таможенное управление за полгода направило в федеральный бюджет 36 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. За январь-июнь 2023 года уральская таможня направила в федеральный бюджет 36 млрд руб., что на 9 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информацию об этом озвучил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов в ходе совещания с участием председателя Общественного совета при ФТС России Леонида Лозбенко.

Уральский регион остается экспортно-ориентированным, во внешнеторговом обороте значительную долю занимают предприятия оборонно-промышленного комплекса. Обычно поступает технологическое оборудование и сырье, а вывозится промышленная продукция. Более половины экспорта из Уральского федерального округа — черный и цветной металл и изделия из них.

«Мы продолжаем курс на упрощение и ускорение таможенных процедур, совершенствование таможенного администрирования. Для нас очень важна обратная связь с участниками внешнеэкономической деятельности. С этой целью в первом полугодии уральские таможенники провели более 200 рабочих встреч», — подчеркнул А. Фролов.
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