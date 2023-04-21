Уральское таможенное управление за полгода направило в федеральный бюджет 36 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. За I квартал 2023 года уральские подразделения таможни направили в федеральный бюджет ...26.01.2022 Уральское таможенное управление за 2021 год перевело в федеральный бюджет 93,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. За 2021 год Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 93,3 млрд ...14.07.2021 Екатеринбургская таможня в I полугодии перечислила в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2021. Екатеринбургская таможня в I полугодии 2021 года перечислила в федеральный бюджет около ...07.08.2020 С начала года Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет 36 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. С начала года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет 36 млрд руб., 80%, или 29 ...08.10.2014 С начала 2014 года Уральское таможенное управление перечислило в федеральный бюджет более 38 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. За период с января по сентябрь 2014 года таможни Уральского таможенного управления ...