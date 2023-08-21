В Свердловской области 61% частных домов построило население

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Свердловской области составляет 40 тыс. 999 руб. в ...

Аренда частных домов в Свердловской области за год подорожала на 17,8%

Средняя стоимость частных домов в Челябинске за два года выросла почти на 50%

УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинске средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,8 млн руб. За ...