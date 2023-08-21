В Свердловской области 61% частных домов построило население

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Свердловской области составляет 40 тыс. 999 руб. в ...18.04.2023 Средняя стоимость частных домов в Челябинске за два года выросла почти на 50%
УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинске средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,8 млн руб. За ...17.04.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость частных домов за два года выросла на 32%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,7 млн ...01.06.2022 Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов со ставкой до 9% годовых
УрБК, Москва, 01.06.2022. В России появится льготная ипотека на самостоятельное строительство частных домов. Для этого ...06.09.2021 Средняя цена загородного дома на Среднем Урале составляет 6,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Средняя цена выставленных на продажу загородных домов в Свердловской области составляет ...