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21.08.2023

В Свердловской области 61% частных домов построило население

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. За первое полугодие 2023 года в Уральском федеральном округе 55% частных домов построило население, 45% — девелоперы. В Свердловской области — 61% и 49% соответственно. Об этом сообщается в исследовании «Циан. Аналитика».

По стране ввод индивидуального жилья гражданами превысил ввод застройщиками в 74 регионах, хотя по итогам 2022 года их 66. В среднем в России 58% частных домов построено населением.

«Развитие ИЖС поддерживается со стороны государства — действует льготная ипотека на строительство загородного дома, причем с июня прошлого года построить жилой дом в рамках программы можно не только с привлечением строительной организации, но и своими силами», — сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
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