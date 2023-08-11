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Сегодня, 15:01

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,2%

По состоянию на 14 августа средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 108 тыс. 663 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель не изменился, а за месяц вырос на 0,2%.
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