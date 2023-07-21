На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июне выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель вырос на 1,8%, сообщает Свердловскстат.



В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 16,3%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 7%.



В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 6,9% и 52% соответственно.