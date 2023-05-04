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Сегодня, 10:24

В 2023 году реальные доходы россиян показали положительную динамику

УрБК, Москва, 18.08.2023. По итогам 2022 года доходы населения снизились на 1,5%. Но в январе-мае 2023 года все показатели реальных доходов, то есть учитывающих уровень инфляции, перешли к росту: реальные доходы стали больше на 3,9% больше в годовом сравнении, реальные располагаемые доходы — на 4,7%, реальные зарплаты — на 6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Уровень бедности в прошлом году опустился до 9,8% — это 14,3 млн человек. Также уменьшилась доля населения, которой не хватает на продукты или хватает только на них, — с 40% до 30%.
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