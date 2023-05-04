В 2023 году реальные доходы россиян показали положительную динамику

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Реальные доходы россиян снизились на 2,4%

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В 2015 году спад реальных доходов населения может достигнуть 6-7%

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