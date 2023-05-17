«Атомстройкомплекс» организовал художественный перформанс для жителей комплекса «Гаринский Residence»

Фото Алексея Пономарчука

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. «Атомстройкомплекс» совместно со Свердловской филармонией провел для жителей комплекса «Гаринский Residence» экспериментальный перформанс. Участники мероприятия опробовали медитацию, а затем рисовали картины с закрытыми глазами под музыку струнного квартета, рассказали в пресс-службе компании.«Мы продолжаем традицию городских мероприятий на наших объектах, которые могут посетить как жители наших домов, так и горожане. Это позволяет нам интегрировать объекты в городскую жизнь, уходя от понятия квартиры как спального места», — рассказал креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.Встречу посетили более 30 креативных предпринимателей и жителей комплекса. Чтобы обеспечить погружение, организаторы оформили площадку в стилистике волшебного сада из каменных джунглей. Всем участникам завязали глаза, выдали холсты и краски, а музыканты исполняли мелодии известных композиторов.«Участие в перформансе — новый, увлекательный опыт для музыкантов Свердловской филармонии. Он уникален синтезом импровизации и классического репертуара для струнного квартета. Звуки природы, рождающиеся на струнных инструментах, органично сочетаются с произведениями композиторов XIX и XX веков и этническими мотивами из произведений армянских и грузинских композиторов», — поделилась заместитель руководителя департамента творческого планирования Свердловской филармонии Ангелина Кодолова.Творческие события для горожан и жителей «Атома» проходят не впервые. В мае девелопер провел показ одежды от апсайкл-бренда 2.0 в «Свобода Residence».