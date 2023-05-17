«Атомстройкомплекс» организовал художественный перформанс для жителей комплекса «Гаринский Residence»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. «Атомстройкомплекс» и продакшн-студия TWINBRTHRS организовали показ новой коллекции ...07.11.2022 Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» получил приз конкурса инновационных проектов недвижимости GOOD INNOVATIONS 2022
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. Проект «Свобода Residence» компании «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации ...18.10.2022 «Атомстройкомплекс» достроил вторую очередь комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. «Атомстройкомплекс» выполнил строительство второго дома многофункциональных ...10.03.2022 «Атомстройкомплекс» начал продажи квартир в премиальном доме «Гаринский Residence» в центре Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2022. «Атомстройкомплекс» в 2022 году завершил строительство элитного дома по адресу переулок ...28.06.2021 ЖК SVOBODA Residence «Атомстройкомплекса» станет новой точкой притяжения для жителей Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. Почти все помещения на первых этажах жилого комплекса SVOBODA Residence, который ...