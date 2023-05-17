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«Атомстройкомплекс» организовал художественный перформанс для жителей комплекса «Гаринский Residence»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. «Атомстройкомплекс» совместно со Свердловской филармонией провел для жителей комплекса «Гаринский Residence» экспериментальный перформанс. Участники мероприятия опробовали медитацию, а затем рисовали картины с закрытыми глазами под музыку струнного квартета, рассказали в пресс-службе компании.

«Атомстройкомплекс» организовал художественный перформанс для жителей комплекса «Гаринский Residence»
Фото Алексея Пономарчука

«Мы продолжаем традицию городских мероприятий на наших объектах, которые могут посетить как жители наших домов, так и горожане. Это позволяет нам интегрировать объекты в городскую жизнь, уходя от понятия квартиры как спального места», — рассказал креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.

Встречу посетили более 30 креативных предпринимателей и жителей комплекса. Чтобы обеспечить погружение, организаторы оформили площадку в стилистике волшебного сада из каменных джунглей. Всем участникам завязали глаза, выдали холсты и краски, а музыканты исполняли мелодии известных композиторов.

«Участие в перформансе — новый, увлекательный опыт для музыкантов Свердловской филармонии. Он уникален синтезом импровизации и классического репертуара для струнного квартета. Звуки природы, рождающиеся на струнных инструментах, органично сочетаются с произведениями композиторов XIX и XX веков и этническими мотивами из произведений армянских и грузинских композиторов», — поделилась заместитель руководителя департамента творческого планирования Свердловской филармонии Ангелина Кодолова.

Творческие события для горожан и жителей «Атома» проходят не впервые. В мае девелопер провел показ одежды от апсайкл-бренда 2.0 в «Свобода Residence».
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