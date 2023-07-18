Производители майонеза планируют увеличить отпускные цены на 5-12%

Российские производители яиц пожаловались на ценовое давление со стороны ритейла

Роскачество: Майонез «ЕЖК» не соответствует стандартам

УрБК, Москва, 21.12.2015. 80% майонеза на российском рынке не соответствует стандартам качества. Об этом сообщает ...