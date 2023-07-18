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Вчера, 12:21

Производители майонеза планируют увеличить отпускные цены на 5-12%

УрБК, Москва, 14.08.2023. В России крупные производители майонеза планируют повысить отпускные цены на продукцию на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов для соуса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Изготовитель соусов «Эссен Продакшн АГ» («Махеевъ») с третьей декады августа увеличит стоимость своей продукции для ритейлеров на 5-10%. ГК «Эфко» («Слобода») повысит цены на 10%, а НМЖК («Ряба», Astoria) — на 12%.

По данным аналитического агентства OleoScope, в структуре себестоимости майонеза около 60% приходится на подсолнечное масло, еще 20-25% — на куриное яйцо и упаковку.
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