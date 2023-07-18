Производители майонеза планируют увеличить отпускные цены на 5-12%

УрБК, Москва, 18.07.2023. Производители сладких напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», ...11.05.2022 Российские производители яиц пожаловались на ценовое давление со стороны ритейла
УрБК, Москва, 11.05.2022. Производители яиц попросили Федеральную антимонопольную службу проверить процесс ...21.12.2015 Роскачество: Майонез «ЕЖК» не соответствует стандартам
УрБК, Москва, 21.12.2015. 80% майонеза на российском рынке не соответствует стандартам качества. Об этом сообщает ...01.09.2014 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в сентябре увеличит цены на мясо птицы
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в первой половине сентября планирует увеличить отпускные ...20.06.2011 ООО «Лев» уличено в нарушении закона о торговле
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2011. 16 июня 2011 года Свердловское УФАС России признало ООО «Лев» (торговая сеть ...