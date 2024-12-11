Крупные производители кондитерских изделий уведомили сети о повышении цен на продукцию

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Продукты для новогоднего стола в России за последний год подорожали на 11,4%, пишут «Известия» со ссылкой на данные ...

Набор продуктов для новогоднего стола за год подорожал на 11%

УрБК, Москва, 02.12.2024. Продукты для новогоднего стола в России за последний год подорожали на 11,4%, пишут ...

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Производители бытовой техники уведомили о повышении отпускных цен в среднем на 10%

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Производители майонеза планируют увеличить отпускные цены на 5-12%

УрБК, Москва, 14.08.2023. В России крупные производители майонеза планируют повысить отпускные цены на продукцию на ...