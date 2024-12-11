УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
11.12.2024

Крупные производители кондитерских изделий уведомили сети о повышении цен на продукцию

УрБК, Москва, 11.12.2024. Крупные производители кондитерских изделий в РФ уведомили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию в декабре 2024— январе 2025 годов из-за увеличения себестоимости производства, пишет «Коммерсантъ».

Cреди компаний, запланировавших поднять цены, БКК «Коломенский», Konfesta, Strock, «Акконд» и «Славянка». Первая планирует повысить цены на вафельные изделия и конфеты, вторая — на конфеты (на 20%), третья — на ирис и карамель (на 10-15%). «Акконд» и «Славянка» не уточняют, на какую именно продукцию будет повышена цена.

Ранее УрБК писал, что производитель майонеза «Махеевъ» («Эссен Продакшн АГ») уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию с 15 декабря.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.12.2024 Набор продуктов для новогоднего стола за год подорожал на 11%

Продукты для новогоднего стола в России за последний год подорожали на 11,4%, пишут «Известия» со ссылкой на данные ...

02.12.2024 Набор продуктов для новогоднего стола за год подорожал на 11%

УрБК, Москва, 02.12.2024. Продукты для новогоднего стола в России за последний год подорожали на 11,4%, пишут ...

29.11.2024 Производитель майонеза «Махеевъ» анонсировал повышение цен на свою продукцию с 15 декабря

УрБК, Москва, 29.11.2024. Производитель майонеза «Махеевъ» («Эссен Продакшн АГ») уведомил ритейлеров о повышении цен на ...

28.11.2024 Производители бытовой техники уведомили о повышении отпускных цен в среднем на 10%

УрБК, Москва, 28.11.2024. Производители бытовой техники уведомили торговые сети в РФ о повышении отпускных цен на свою ...

14.08.2023 Производители майонеза планируют увеличить отпускные цены на 5-12%

УрБК, Москва, 14.08.2023. В России крупные производители майонеза планируют повысить отпускные цены на продукцию на ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18