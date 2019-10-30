В I полугодии на финансирование социальной сферы Свердловской области из бюджета направили 129 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В январе-июне бюджетные расходы на финансирование социальной сферы Свердловской области составили 129,2 млрд руб. Это 71,9% от расходной части региональной казны, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



На здравоохранение пошли 18,4 млрд руб., на развитие дорожного хозяйства — 12,8 млрд руб., на сферу ЖКХ — 6,1 млрд руб., на физкультуру и спорт — 5 млрд руб., на культуру — 2,1 млрд руб. Самыми крупными статьями финансирования стали социальная политика, на которую выделили 50,5 млрд руб., и образование — 53 млрд руб.



Налоговые и неналоговые доходы областной казны составили 216,2 млрд руб. Прогноз по доходам исполнен на 61%. Отмечается рост поступлений по налогу на прибыль за счет курсовых разниц, по НДФЛ, акцизам, налогу на имущество и специальным налоговым режимам от субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц. Безвозмездные поступления достигли 26,3 млрд руб.



Расходная часть бюджета составила 179,7 млрд руб. Из них 73,1 млрд руб. — межбюджетные трансферты, направленные на поддержку муниципалитетов Свердловской области.