В I полугодии на финансирование социальной сферы Свердловской области из бюджета направили 129 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2019. Правительство Свердловской области одобрило законопроект об областном бюджете на 2020 ...12.10.2017 Свердловское правительство одобрило увеличение бюджетных расходов на 1,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Правительство Свердловской области приняло постановление о корректировке областного ...03.06.2014 Доходы Свердловской области в I квартале 2014 года уменьшились на 500 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2014. Доходы бюджета Свердловской области за I квартал 2014 года составили 36,8 млрд руб., ...28.05.2013 Свердловский бюджет в I квартале 2013 года исполнен с профицитом 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2013. Доходы бюджета Свердловской области в 1 квартале 2013 года выросли на 4,3 млрд руб., ...11.03.2013 Рост доходов региональной казны учтен при корректировке бюджета Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2013. Рост доходов региональной казны в 2012 году повлиял на расчет корректировок доходной ...