Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. «Атомстройкомплекс» приступил к первому этапу благоустройства улицы Красноармейской. Строители ведут частичную замену покрытия на объекте: меняют тротуарную плитку, а рядом с усадьбой Шумкова уложат гранит вместо бехатона, сообщает пресс-служба застройщика.Возле находящихся на улице клумб идет обновление ступеней. Изменится концепция озеленения — на месте газонов высадят новые растения, чтобы превратить улицу в зеленый сад. Проект предусматривает создание биоразнообразия при благоустройстве.«Здесь появится зона парковых роз, которые будут зацветать в начале лета, зона гортензий, цветущих следом; а также порядка двух тысяч многолетних растений и декоративных злаков, около 5 тыс. разнообразных кустарников. Пышными цветами горожан будет радовать вишневая и бело-розовая сортовая сирень. Цветение растений будет длиться на Красноармейской с ранней весны и до поздней осени», — рассказала ландшафтный дизайнер «Атомстройкомплекса» Оксана Шакирова.Работы по озеленению проходят одновременно с укладкой тротуарного покрытия и завершатся до конца сентября. Жители города уже в этом году смогут оценить новый облик улицы. За зимний период «Атомстройкомплекс» планирует подготовить проект второй очереди благоустройства, который предусматривает замену малых архитектурных форм. Он будет реализован на Красноармейской в следующем году.