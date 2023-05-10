«Атомстройкомплекс» приступил к первому этапу благоустройства улицы Красноармейской

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. «Атомстройкомплекс» начал строительство новой улицы Водоемной в микрорайоне Уктус, ...31.01.2023 «Атомстройкомплекс» получил награду от администрации Екатеринбурга за украшение улицы Красноармейской
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. «Атомстройкомплекс» занял третье место в конкурсе на лучшее новогоднее украшение ...11.08.2022 «Атомстройкомплекс» установил 20 новых скамеек на улице Красноармейской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Компания «Атомстройкомплекс» ко Дню строителя установила 20 новых скамеек на ул. ...06.08.2020 В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Ленина
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. В Екатеринбурге ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение по проспекту Ленина от ...01.12.2014 В Екатеринбурге на восемь месяцев закрывают движение транспорта по улице Красноармейской
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2014. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Красноармейской, от Карла Маркса до ...