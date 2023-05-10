УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

«Атомстройкомплекс» приступил к первому этапу благоустройства улицы Красноармейской

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. «Атомстройкомплекс» приступил к первому этапу благоустройства улицы Красноармейской. Строители ведут частичную замену покрытия на объекте: меняют тротуарную плитку, а рядом с усадьбой Шумкова уложат гранит вместо бехатона, сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» приступил к первому этапу благоустройства улицы Красноармейской
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Возле находящихся на улице клумб идет обновление ступеней. Изменится концепция озеленения — на месте газонов высадят новые растения, чтобы превратить улицу в зеленый сад. Проект предусматривает создание биоразнообразия при благоустройстве.

«Здесь появится зона парковых роз, которые будут зацветать в начале лета, зона гортензий, цветущих следом; а также порядка двух тысяч многолетних растений и декоративных злаков, около 5 тыс. разнообразных кустарников. Пышными цветами горожан будет радовать вишневая и бело-розовая сортовая сирень. Цветение растений будет длиться на Красноармейской с ранней весны и до поздней осени», — рассказала ландшафтный дизайнер «Атомстройкомплекса» Оксана Шакирова.

Работы по озеленению проходят одновременно с укладкой тротуарного покрытия и завершатся до конца сентября. Жители города уже в этом году смогут оценить новый облик улицы. За зимний период «Атомстройкомплекс» планирует подготовить проект второй очереди благоустройства, который предусматривает замену малых архитектурных форм. Он будет реализован на Красноармейской в следующем году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.05.2023 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой улицы на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. «Атомстройкомплекс» начал строительство новой улицы Водоемной в микрорайоне Уктус, ...

31.01.2023 «Атомстройкомплекс» получил награду от администрации Екатеринбурга за украшение улицы Красноармейской

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. «Атомстройкомплекс» занял третье место в конкурсе на лучшее новогоднее украшение ...

11.08.2022 «Атомстройкомплекс» установил 20 новых скамеек на улице Красноармейской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. Компания «Атомстройкомплекс» ко Дню строителя установила 20 новых скамеек на ул. ...

06.08.2020 В Екатеринбурге закроют движение транспорта на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Ленина

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. В Екатеринбурге ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение по проспекту Ленина от ...

01.12.2014 В Екатеринбурге на восемь месяцев закрывают движение транспорта по улице Красноармейской

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2014. В Екатеринбурге движение транспорта по улице Красноармейской, от Карла Маркса до ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (254)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18