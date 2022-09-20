Власти Екатеринбурга проинспектировали работы финального этапа благоустройства парка «Солнечные аллеи»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Работы по облагораживанию первой очереди территории Преображенского парка будут ...02.06.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство парка «Зеленая роща»
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство парка «Зеленая ...19.08.2020 Антимонопольная служба считает законным контракт по благоустройству парка имени XXII Партсъезда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. Управление ФАС России по Свердловской области провело проверку муниципального контракта ...11.03.2020 В рамках реконструкции парк Зеленая роща в Екатеринбурге в мае закроют для горожан
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2020. Парк Зеленая роща в Екатеринбурге будет закрыт в мае для доступа горожан. Эта мера ...04.10.2019 В Екатеринбурге в парке «Зеленая роща» высадят 790 новых растений
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2019. В Екатеринбурге в парке «Зеленая роща» начнут высаживать 790 новых растений. ...