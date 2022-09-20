Власти Екатеринбурга проинспектировали работы финального этапа благоустройства парка «Солнечные аллеи»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал ход благоустройства парка «Солнечные аллеи». Работы находятся на завершающем этапе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В общей сложности рабочие обустроили тротуары из плитки площадью 15 тыс. кв. м. Вдоль них установлены скамьи и урны, а на просторных газонах появились деревянные подиумы. Кроме того, в прогулочной зоне оборудованы две детские площадки и несколько столов для игры в теннис.



По словам Алексея Бубнова, в прогулочном пространстве осталось высадить крупные деревья, однако пока сделать это не позволяет жаркая погода. Высадка деревьев запланирована на сентябрь. Суммарно в аллеях будет посажено более 290 деревьев и 15 тыс. кустарников.



Он также добавил, что, по условиям контракта, все работы в парке будут завершены к началу Фестиваля спорта, который пройдет уже в этом месяце.



«Напомню, на благоустройство территории заключен контракт на два года — работы должны завершиться к Фестивалю спорта. Основной перечень задач выполнен, теперь специалисты вносят последние штрихи. Аллея уже открыта: люди могут свободно здесь гулять и отдыхать. Объект получился красивым, и я уверен, он будет радовать жителей Солнечного», — рассказал Алексей Бубнов.



Напомним, что в 2021 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» горожане проголосовали за комплексное благоустройство прогулочной зоны в микрорайоне Солнечный. Пространство связывает жилые кварталы с социальными объектами: детским садом, школой художественной гимнастики и Губернаторским лицеем.