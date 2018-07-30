УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. По итогам января-июня 2023 года в суды Свердловской области поступило 525 тыс. 409 ...

Количество гражданских дел в судах Свердловской области выросло на 5%

За год количество дел о взыскании задолженности по ЖКУ в свердловских судах выросло в 1,6 раза

В I полугодии 2018 года суды Свердловской области рассмотрели 103,1 тыс. гражданских дел о взыскании платы за жилую ...