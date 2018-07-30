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Количество гражданских дел в судах Свердловской области выросло на 5%

По итогам января-июня 2023 года в суды Свердловской области поступило 525 тыс. 409 гражданских дел. Это на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Рост произошел за счет увеличения нагрузки на мировых судей, получивших на 24,4 тыс. дел больше, чем годом ранее, а также на федеральные суды, куда поступило на 772 дела больше, чем в прошлом году. При этом сама структура дел осталась практически без изменений.
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