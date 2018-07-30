Количество гражданских дел в судах Свердловской области выросло на 5%

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. По итогам января-июня 2023 года в суды Свердловской области поступило 525 тыс. 409 ...30.07.2018 За год количество дел о взыскании задолженности по ЖКУ в свердловских судах выросло в 1,6 раза
В I полугодии 2018 года суды Свердловской области рассмотрели 103,1 тыс. гражданских дел о взыскании платы за жилую ...27.07.2017 Количество исков по трудовым спорам в судах Свердловской области выросло на 15%
В I полугодии 2017 года суды Свердловской области рассмотрели 2 тыс. 642 гражданских дела по трудовым спорам, это на ...27.07.2017 Количество исков по трудовым спорам в судах Свердловской области выросло на 15%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. В I полугодии 2017 года суды Свердловской области рассмотрели 2 тыс. 642 гражданских ...28.07.2016 За год число гражданских дел в районных судах Свердловской области выросло на 24%
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2016. За I полугодие 2016 года в районные суды Свердловской области поступило 76 тыс. ...