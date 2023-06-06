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Сегодня, 12:01

В России на 45% выросли продажи легких коммерческих автомобилей

По итогам июля 2023 года в России было реализовано 6 тыс. 916 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 45% больше, чем в июле 2023 года, сообщает «Автостат».

Первые четыре позиции среди самых популярных брендов заняли российские производители: GAZ (4 тыс. 360 автомобилей), УАЗ (1 тыс. 118 шт.), Sollers (510 шт.) и Lada (306 шт.). На пятом месте находится корейский Hyundai (194 шт.).

«По итогам семи месяцев рынок новых легких коммерческих автомобилей пока не вышел «в плюс», но уже очень близок к этому. Так, объем продаж в январе-июле 2023 года составил 44 тыс. 645 автомобилей — на 0,8% меньше результата годичной давности», — отмечает «Автостат».
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