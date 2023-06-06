В России на 45% выросли продажи легких коммерческих автомобилей

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Продажи легких коммерческих автомобилей в России снизились на 28%

УрБК, Москва, 22.08.2014. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) по итогам июля снизились на 28% до 10,8 тыс. ...