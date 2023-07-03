Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июне вырос на 0,7%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 544,2 млрд руб. Об этом сообщает ...03.07.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-мае сократился на 1%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 544,2 ...09.06.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил ...12.05.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-марте сократился на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-марте 2023 года составил ...09.03.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе сократился на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2023 года составил 103 млрд ...