Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июне вырос на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июне 2023 года составил 659,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 0,7% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

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