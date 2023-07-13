Качканарец перевел 1,3 млн рублей телефонным аферистам

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, работающий на Уральском заводе ...23.06.2023 Житель Екатеринбурга перевел лжеработникам Центробанка более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге местный житель 1953 года рождения, работающий слесарем на одном из ...06.04.2023 Заместитель директора департамента УрФУ за две недели перечислила аферистам почти 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Заместитель директора департамента УрФУ обратилась в полицию с заявлением о том, что ...25.08.2021 В Екатеринбурге телефонные аферисты похитили у пожилого мужчины 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. В Екатеринбурге 61-летний мужчина перевел телефонным аферистам 3,5 млн руб. Об этом ...24.03.2021 В Екатеринбурге лжесотрудница банка похитила у местного жителя более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонной мошенницы около 4,2 млн руб. ...