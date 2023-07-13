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Сегодня, 09:03

Качканарец перевел 1,3 млн рублей телефонным аферистам

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Межмуниципальный отдел МВД России «Качканарский» обратился местный житель Качканара с заявлением о том, что мошенники под видом сотрудников финансовых организаций и силовых структур обманом присвоили его средства в размере 1 млн 327 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, мужчину по телефону убедили, что на его имя оформляется множество кредитов. По словам звонивших, чтобы «обнулить» займы, потребуется оформить «дублирующие» кредиты. Затем пострадавшему сказали, что на его имя продолжается попытка оформления кредита, и нужно сообщить код сотрудникам банка.

Позже с потерпевшим связалась лжесотрудница ЦБ РФ, которая также посоветовала взять кредиты, а потом перевести средства на указанные счета. Мужчина так и сделал и в результате лишился всех средств.
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