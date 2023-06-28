Загрузка производственных мощностей российских предприятий достигла рекордного уровня

УрБК, Москва, 28.06.2023. Рост ВВП России в I квартале и, по предварительным данным, во II квартале приближается к 2%. ...06.06.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%
УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...06.06.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%
В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I квартале 2023 года составила 33 ...06.06.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...22.10.2009 Рост загрузки производственных мощностей ООО «ВИЗ-Сталь» связан с остановкой производства трансформаторного проката на производственной площадке в Липецке
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2009. В III квартале 2009 года на 36% по сравнению с предшествующим кварталом увеличились ...