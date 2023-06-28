Загрузка производственных мощностей российских предприятий достигла рекордного уровня

УрБК, Москва, 28.06.2023. Рост ВВП России в I квартале и, по предварительным данным, во II квартале приближается к 2%. ...

Банк России допускает рост ВВП страны на 0,5-2% к концу года

В Челябинске средняя стоимость «квадрата» производственных объектов за год выросла более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 06.06.2023. В Челябинске средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...