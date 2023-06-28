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Вчера, 09:45

Загрузка производственных мощностей российских предприятий достигла рекордного уровня

УрБК, Москва, 31.07.2023. Во II квартале 2023 года загрузка производственных мощностей российских предприятий увеличилась до 80,9%. Рост идет три месяца подряд, и новый результат стал историческим максимумом. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

«Предприятия продолжали наращивать мощности и модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения», — говорится в документе.

Обеспеченность сотрудниками в апреле-июне снизилась до минимального значения с начала 2020 года. В III квартале 2023 года ожидания возможного роста численности занятых стали более умеренными в большинстве отраслей.

Инвестиционная активность компаний во II квартале 2023 года выросла по сравнению с первым, и ее оценки достигли максимума с 2009 года. Предприятия ожидают продолжения роста инвестиций, хотя и более медленными темпами, чем во II квартале.
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