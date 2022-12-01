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Вчера, 12:24

Малый и средний бизнес Свердловской области получил 269 млрд рублей кредитов за пять месяцев

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-май 2023 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) Свердловской области получили 269,3 млрд руб. кредитов. Это на 88,9% (126,7 млрд руб.) больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает региональное министерство экономики и территориального развития.

Всего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено 724,5 млрд руб. заемных средств. Это на 58,9% больше, чем годом ранее. Суммарная задолженность составила 14,4 млрд руб. против 25 млрд руб. в 2022 году.
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