Малый и средний бизнес Свердловской области получил 269 млрд рублей кредитов за пять месяцев

По состоянию на 1 июня 2023 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Свердловской области достигла 1,7 ...Вчера, 10:05 Просроченная задолженность по ипотеке в Свердловской области составляет 1,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. По состоянию на 1 июня 2023 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в ...01.12.2022 Портфель кредитов МСП в Свердловской области за год вырос на 32%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В сентябре этого года малые и средние предприятия (МСП) Свердловской области оформили ...20.10.2022 Малый и средний бизнес Свердловской области получил более 700 льготных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. С 16 марта по 1 октября 2022 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) ...22.09.2017 За год объем кредитов свердловских компаний вырос на 25,8%
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. По итогам семи месяцев 2017 года банки Свердловской области выдали юридическим лицам и ...