УБРиР снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снижает ставки по всей линейке кредитных продуктов для малого бизнеса. Это поможет компаниям снизить общие затраты на кредитование и поспособствует их росту и развитию, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Специалисты УБРиР отмечают, что кредиты играют важную роль в развитии бизнеса. Это связано с тем, что компании часто нуждаются в дополнительных средствах для покупки оборудования и товаров или увеличения производственных мощностей. Кредиты позволяют оперативно получить доступ к необходимым ресурсам.



Ставки по займам в УБРиР различаются в зависимости от срока и вида кредита, а также предоставления обеспечения. Дифференцированный подход позволяет клиентам выбирать наиболее выгодные условия.



Заявку на кредит можно подать как через мобильный банк, так и в банковском отделении. В первом случае подать заявку и получить решение можно в любом месте и в любое время. В отделении же есть возможность проконсультироваться со специалистом и более подробно обсудить условия кредитования.



«Кредиты в УБРиР — удобный инструмент для развития малого бизнеса. Они позволяют устранить временные финансовые сложности и реализовать планы по развитию. Это особенно важно для малого бизнеса, которому часто требуется оперативное реагирование на изменяющиеся рыночные условия», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Отметим, что УБРиР предлагает различные кредиты для малого и среднего бизнеса, включая экспресс-кредит «Под залог недвижимого имущества» и целевой залоговый кредит «Обеспечительный» для участия в тендерах. Банк также предоставляет кредиты с залогом или без него для участия в тендерах, где кредит с залогом позволяет снизить процентную ставку. Получить подробную информацию можно на сайте банка или в любом его отделении.