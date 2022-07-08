УБРиР снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уменьшил ставки по кредитам, выдаваемым ...01.11.2016 УБРиР представил экспресс-кредит для свердловских предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) представил экспресс-кредит без залога ...07.07.2011 Программе кредитования малого и среднего бизнеса ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» исполнилось 6 лет
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2011. Программе кредитования малого и среднего бизнеса ОАО «Уральский банк реконструкции и ...03.11.2010 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» снизило ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2010. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» значительно снижает ставки по кредитам ...23.12.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» упростило условия получения кредитов предприятиями малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» внесло изменения в программу кредитования ...