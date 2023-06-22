В России на 2,6 пункта снизился индикатор бизнес-климата

УрБК, Москва, 25.07.2023. По итогам июля индикатор бизнес-климата в России составил 6,2 пункта. Это на 2,6 пункта меньше, чем месяц назад, но все еще близко к максимальным значениям последнего десятилетия, сообщает Банк России.



У производственных предприятий ожидания снизились на 1,4 пункта, до 10,6. Текущие оценки по выпуску уменьшились в целом по экономике и во всех видах экономической деятельности.



Ожидания в отношении спроса сократились на 0,2 пункта, до 10,1. Это уровень апреля-мая текущего года.



Ценовые ожидания сокращались предыдущие два месяца, а в этот раз выросли на 2 пункта, до 17,7.