В России на 2,6 пункта снизился индикатор бизнес-климата

УрБК, Москва, 22.06.2023. Индикатор бизнес-климата в России вырос до 8,8 пункта против 8,4 пункта месяцем ранее. ...25.05.2023 Индикатор бизнес-климата в России снизился до 7,9 пункта
В мае индикатор бизнес-климата Банка России снизился на 1,5 пункта — до 7,9 пункта. Но это все еще близко к рекордным ...25.05.2023 Индикатор бизнес-климата в России снизился до 7,9 пункта
УрБК, Москва, 25.05.2023. В мае индикатор бизнес-климата Банка России снизился на 1,5 пункта — до 7,9 пункта. Но это ...07.09.2017 ОЭСР: В России сохраняется ослабление экономического роста
УрБК, Москва, 07.09.2017. Динамика экономической активности в России снизилась в июле до 100,7 пункта с майского уровня ...19.01.2010 Индекс РТС с начала 2010 года вырос почти на 8%
УрБК, Москва, 19.01.2010. Российский рынок акций продемонстрировал за первую рабочую неделю наступившего года ...