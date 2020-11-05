Индикатор бизнес-климата в России снизился до 7,9 пункта

УрБК, Москва, 25.05.2023. В мае индикатор бизнес-климата Банка России снизился на 1,5 пункта — до 7,9 пункта. Но это все еще близко к рекордным показателям последнего десятилетия, сообщается в Telegram-канале регулятора.
Текущие оценки производства и спроса также стали ниже апрельских результатов. Ожидания предприятий в первую очередь уменьшились в отраслях, где сохраняются экспортные ограничения или имеется умеренная потребительская активность. Самые позитивные ожидания оставались среди производителей инвестиционных товаров.
Ценовые ожидания бизнеса в мае сократились после их роста в предыдущие два месяца.
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