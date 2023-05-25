УрБК, Москва, 22.06.2023. Индикатор бизнес-климата в России вырос до 8,8 пункта против 8,4 пункта месяцем ранее. Показатель близок к пиковым значениям последнего десятилетия, сообщается в материалах Банка России.
На фоне роста индикатора позитивные ожидания компаний на ближайшие три месяца снизились. Производственные ожидания предприятий уменьшились на 2,8 пункта, до 12,2 пункта. Следует уточнить, что в марте они были близки к максимальным значениям. Также в июне оценки текущего выпуска обновили рекорды последних 15 лет.
Ожидания предприятий по спросу в большинстве отраслей снизились относительно мая. В среднем — на 2 пункта, до 10,5 пункта, а сильнее всего — в розничной торговле. Оценки текущего спроса выросли, особенно в сегменте инвестиционных товаров, и достигли наивысших значений за 15 лет.
Ценовые ожидания сократились на 0,4 пункта, до 15,7 пункта. Этот показатель снижается два месяца подряд, но остается выше уровня 2017-2019 годов, когда инфляция была близка к целевой.
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