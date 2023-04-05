В УБРиР за I полугодие 2023 года в два раза выросло количество сделок по «Семейной ипотеке»

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за I полугодие 2023 года количество сделок по «Семейной ипотеке» увеличилось в два раза в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. В общем объеме доля выдач по программе показала рост — с 12% до 20%.



«Льготные программы по-прежнему остаются поддерживающим элементом строительного рынка. В нашей структуре в июне «Семейная ипотека» и «Господдержка» практически сравнялись по объему выдач. И скорее всего для первичного рынка эта тенденция сохранится до конца действия поддержки, пока не исчерпаются лимиты», — отметил управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Михаил Прилепов.



Специалисты отмечают, что программа востребована среди граждан, которые хотят приобрести квартиру. Однако в прошедшем полугодии несколько клиентов купили по программе дома и таунхаус.



Напомним, что программа действует до июня 2024 года. Ставки по ней в УБРиР начинаются от 5,7% годовых. Подать заявку можно на сайте банка.