В УБРиР за I полугодие 2023 года в два раза выросло количество сделок по «Семейной ипотеке»

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости ...23.11.2022 УБРиР разработал новую ипотечную программу для первичного жилья
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вместе с застройщиками разработал новую ...15.11.2022 В УБРиР в десять раз выросли объемы выдач семейной ипотеки по сравнению с началом года
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали рост объемов ...30.06.2022 УБРиР уменьшил ставки по ипотеке на 0,4-1,7 процентных пункта
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия по ипотеке, снизив ...24.03.2022 УБРиР начал прием заявок на выдачу льготной ипотеки под 12% годовых
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал прием заявок на выдачу льготной ...