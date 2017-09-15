В Минфине РФ ожидают дефицит бюджета к концу 2023 года в районе 2-2,5%

Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. Об этом сообщает РИА ...15.09.2017 По итогам первых восьми месяцев дефицит бюджета РФ составил 405,66 млрд рублей
УрБК, Москва, 15.09.2017. Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. ...01.09.2017 Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составит 2% ВВП
В результате поправок дефицит федерального бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или немного больше. Об этом заявил ...01.09.2017 Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составит 2% ВВП
УрБК, Москва, 01.09.2017. В результате поправок дефицит федерального бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или ...12.09.2013 Антон Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2014 году составит 0,6% ВВП
УрБК, Москва, 12.09.2013. Дефицит бюджета России в 2014 году составит 0,6% ВВП, в 2015 увеличится до 1% от ВВП, в 2016 ...