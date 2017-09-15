В Минфине РФ ожидают дефицит бюджета к концу 2023 года в районе 2-2,5%

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По итогам первых восьми месяцев дефицит бюджета РФ составил 405,66 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. Об этом сообщает РИА ...

По итогам первых восьми месяцев дефицит бюджета РФ составил 405,66 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.09.2017. Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. ...

Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составит 2% ВВП

В результате поправок дефицит федерального бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или немного больше. Об этом заявил ...

Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составит 2% ВВП

УрБК, Москва, 01.09.2017. В результате поправок дефицит федерального бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или ...

Антон Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2014 году составит 0,6% ВВП

УрБК, Москва, 12.09.2013. Дефицит бюджета России в 2014 году составит 0,6% ВВП, в 2015 увеличится до 1% от ВВП, в 2016 ...