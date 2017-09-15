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Вчера, 12:01

В Минфине РФ ожидают дефицит бюджета к концу 2023 года в районе 2-2,5%

В Минфине РФ ожидают, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5%. С таким прогнозом выступил глава ведомства Антон Силуанов.

«По итогам года размер дефицита бюджета составит 2%-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во II полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — цитируют его «Аргументы и факты».

Министр рассказал, что в январе-феврале 2023 года бюджет претерпел значительные авансовые расходы, что необычно для начала года и ускорило исполнение. Эти средства предусматривались в плане, но обычно основные траты происходят в IV квартале. В связи с такой ситуацией могло возникнуть ощущение, будто дефицит бюджета сильно вырос, утверждает А. Силуанов.
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