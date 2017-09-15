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В Минфине РФ ожидают дефицит бюджета к концу 2023 года в районе 2-2,5%

УрБК, Москва, 25.07.2023. В Минфине РФ ожидают, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5%. С ...

По итогам первых восьми месяцев дефицит бюджета РФ составил 405,66 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. Об этом сообщает РИА ...

По итогам первых восьми месяцев дефицит бюджета РФ составил 405,66 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.09.2017. Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. ...

Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составит 2% ВВП

В результате поправок дефицит федерального бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или немного больше. Об этом заявил ...

Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году составит 2% ВВП

УрБК, Москва, 01.09.2017. В результате поправок дефицит федерального бюджета по итогам года может быть 2% ВВП или ...