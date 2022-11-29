Челябинская область заняла 31 место в рейтинге регионов по доле среднего класса

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УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области к среднему классу относятся 10,4% семей. По этому показателю ...

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УрБК, Челябинск, 29.11.2022. Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива ...

Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса

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УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности ...