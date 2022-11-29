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Челябинская область заняла 31 место в рейтинге регионов по доле среднего класса

УрБК, Челябинск, 24.07.2023. Челябинская область заняла 31 место в рейтинге российских регионов по доле среднего класса. На Южном Урале в эту категорию входит 8,9% жителей области. Исследование подготовило РИА «Новости».

«Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека», — говорится в исследовании.

В первую тройку рейтинга вошли Ямало-Ненецкий (39,2%) и Чукотский (32,5%) автономные округа, Магаданская область (31,9%). Замыкают таблицу Калмыкия (2,2%), Чечня (1,7%), Ингушетия (1,4%).
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