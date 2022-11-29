Челябинская область заняла 31 место в рейтинге регионов по доле среднего класса

В Свердловской области к среднему классу относятся 10,4% семей. По этому показателю Средний Урал находится на 24 месте ...Вчера, 09:39 Только 10% свердловских семей отнесли к среднему классу
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области к среднему классу относятся 10,4% семей. По этому показателю ...29.11.2022 Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива для населения
УрБК, Челябинск, 29.11.2022. Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива ...12.08.2019 Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса
Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Доля этой категории ...12.08.2019 Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности ...