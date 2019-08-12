Только 10% свердловских семей отнесли к среднему классу

Материалы по теме

Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса

Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Доля этой категории ...

Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности ...

В Свердловской области лишь треть семей может арендовать жилье

В Свердловской области на 0,3% снизилась доля семей, которым доступна аренда жилья. Об этом сообщает в исследовании РИА ...

В Свердловской области только 20% семей могут купить автомобиль за 470 тыс. руб. в кредит

В Свердловской области только 20,6% семей могут позволить приобрести автомобиль за 470 тыс. руб. в кредит. Об этом ...

В Свердловской области только 20% семей могут купить автомобиль за 470 тыс. руб. в кредит

УрБК, Москва, 12.10.2016. В Свердловской области только 20,6% семей могут позволить приобрести автомобиль за 470 тыс. ...