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Вчера, 12:00

Только 10% свердловских семей отнесли к среднему классу

В Свердловской области к среднему классу относятся 10,4% семей. По этому показателю Средний Урал находится на 24 месте рейтинга регионов, составленного РИА «Новости».

Относительно всей страны в Свердловской области проживают 3% принадлежащих к среднему классу граждан. В эту категорию включены семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. После ежемесячных выплат на автомобиль и жилье у них должно оставаться минимум два региональных прожиточных минимума на человека.

Рейтинг по доле семей, относящихся к среднему классу, возглавили Ямало-Ненецкий (39,2%) и Чукотский (32,5%) автономные округа, Магаданская область (31,9%). Его замыкают Калмыкия (2,2%), Чечня (1,7%), Ингушетия (1,4%).
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