Только 10% свердловских семей отнесли к среднему классу

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области к среднему классу относятся 10,4% семей. По этому показателю ...16.11.2020 Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль
Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки бюджетных автомобилей, ...16.11.2020 Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности ...12.08.2019 Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса
Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Доля этой категории ...12.08.2019 Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности ...