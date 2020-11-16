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Только 10% свердловских семей отнесли к среднему классу

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. В Свердловской области к среднему классу относятся 10,4% семей. По этому показателю ...

Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль

Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки бюджетных автомобилей, ...

Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности ...

Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса

Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса. Доля этой категории ...

Свердловская область не попала в топ-30 рейтинга регионов РФ по численности среднего класса

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Свердловская область заняла 34 место в рейтинге российских регионов по численности ...