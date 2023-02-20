УБРиР добавил возможность выбора категорий кешбэка по карте My Life

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год выплатил своим клиентам в ...10.01.2023 УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...16.12.2021 УБРиР обновит правила программы лояльности My life
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал обновление правил программы ...30.04.2019 УБРиР изменил категории повышенного кешбэка по карте «Максимум»
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил перечень категорий покупок, за ...01.02.2018 УБРиР меняет сезонные категории карты «Visa Максимум»
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2018. Держатели карт «Visa Максимум» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с 1 ...