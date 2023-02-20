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Вчера, 12:23

УБРиР добавил возможность выбора категорий кешбэка по карте My Life

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил программу лояльности по дебетовой карте My Life. С 1 августа у владельцев таких карт будет возможность самостоятельно выбрать, на какие категории будет начисляться кешбэк, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Выбрать можно три варианта. В список вошли «ЖКХ» (5%), «АЗС» (3%), «Аптеки» (3%), «Одежда и Обувь» (3%), «Алкомаркет» (3%), «На остальное» (1%). Если подключить опцию «Больше плюсов», то станет доступна категория «Онлайн-покупки» (5%). Если на эту карту приходит зарплата, то к вариантам выбора добавляется «Транспорт» (10%).

«Нам важно, чтобы клиенты могли осознано управлять своими деньгами. Мы понимаем, что на многие траты может влиять, например, сезонность или какие-то события. Например, весной традиционно увеличивается спрос на покупки в аптеках, а перед началом школы растет популярность магазинов одежды и обуви. Поэтому, мы предлагаем нашим клиентам самим выбрать категории начисления кешбэка. Так карта будет подстраиваться под предпочтения конкретного пользователя, чтобы он всегда мог совершать выгодные покупки», — отметил управляющий директор центра развития бизнеса кредитных карт УБРиР Алексей Волошин.

Кешбэк будет начисляться с даты выбора категории. Максимальная сумма составляет 1,7 тыс. руб.
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