В 2023 году Свердловская область получит 544 млн рублей дивидендов

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В 2023 году и по итогам финансового 2022 года ожидается, что Свердловская область получит 544 млн руб. дивидендов при плановом значении в 138 млн руб. Эти средства будут переданы в соответствии с решениями общих собраний 32 акционерных обществ с долей участия региона. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства по управлению государственным имуществом.



В 2022 году по дивидендам в бюджет Свердловской области поступило 313,5 млн руб. В министерстве уточняют, что доходы по акциям составляют основную долю в структуре неналоговых доходов региональной казны.