В 2023 году Свердловская область получит 544 млн рублей дивидендов

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Свердловская область в 2022 году получит 472 млн 631,5 тыс. руб. в качестве субсидий на ...13.10.2020 Росимущество спрогнозировало падение дивидендов госкомпаний в 2020 году на 29%
УрБК, Москва, 13.10.2020. Доходы федерального бюджета от дивидендов госкомпаний в текущем году могут составить 431 ...05.09.2017 Свердловская область пополнила федеральный бюджет на 32 млн рублей в виде дивидендов за 2016 год
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2017. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области в январе-августе 2017 ...12.12.2012 В 2012 году Свердловская область получит более 300 млн рублей дивидендов
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2012. Более 300 млн руб. получит в 2012 году Свердловская область в качестве дохода от акций, ...25.08.2009 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом заявило о намерении взыскать с акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, задолженность по дивидендам за 2006—2008 годы
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2009. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом заявило о намерении ...