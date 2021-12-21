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Вчера, 13:42

В 2023 году Свердловская область получит 544 млн рублей дивидендов

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В 2023 году и по итогам финансового 2022 года ожидается, что Свердловская область получит 544 млн руб. дивидендов при плановом значении в 138 млн руб. Эти средства будут переданы в соответствии с решениями общих собраний 32 акционерных обществ с долей участия региона. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства по управлению государственным имуществом.

В 2022 году по дивидендам в бюджет Свердловской области поступило 313,5 млн руб. В министерстве уточняют, что доходы по акциям составляют основную долю в структуре неналоговых доходов региональной казны.
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