Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июне вырос на 18,2%

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В январе-июне 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 488,6 тыс. кв. м. ...14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%
В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 21,5% больше ...14.06.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-мае вырос на 21,5%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В январе-мае 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 201,1 тыс. кв. м. ...15.05.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 20,7%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В январе-апреле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 027,2 тыс. кв. м. ...15.02.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 41,6%
В январе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 272,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 41,6% больше показателя ...