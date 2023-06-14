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Вчера, 18:01

Ввод жилья на Среднем Урале в январе-июне вырос на 18,2%

В январе-июне 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 488,6 тыс. кв. м. жилья. Это на 18,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 912,9 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 20,4% больше уровня соответствующего периода 2022 года.
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