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Вчера, 16:05

УБРиР вошел в топ-10 российских банков по количеству положительных отзывов клиентов

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) впервые вошел в десятку лучших российских банков в рейтинге по управлению репутацией в интернете. Исследование провели специалисты международного digital-агентства AMDG, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

При составлении рейтинга за 2022 год агентство AMDG проанализировало 12 тыс. страниц поисковой выдачи, 6 тыс. страниц выдачи YouTube, более 11,6 млн пользовательских упоминаний в интернете, комментарии в соцсетях и скорость ответа на обращения пользователей в официальных сообществах банков.

«Мы тщательно анализируем каждое обращение, которое оставляют клиенты о работе банка. Обратная связь позволяет нам определять зоны роста и меняться к лучшему. Мы видим, что количество клиентов, довольных качеством нашей работы, растет. Это отметило и профессиональное сообщество, проанализировав тональность отзывов клиентов ста крупнейших банков России», — отметила директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.

Методология оценки разработана ведущими отраслевыми экспертами и специалистами по управлению репутацией брендов. Подробно с рейтингом можно ознакомиться на сайте проекта.
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