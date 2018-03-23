УБРиР вошел в топ-10 российских банков по количеству положительных отзывов клиентов

Материалы по теме

Служба заботы о клиентах УБРиР вошла в тройку лидеров конкурса «Хрустальная гарнитура»

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2018. Служба заботы о клиентах Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) вошла в ...

СКБ-банк вошел в десятку лучших банков по оценке клиентов

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. СКБ-банк занял третье место среди лучших региональных банков по оценке клиентов. Об ...

УБРиР вошел в топ-30 народного рейтинга

УрБК, Екатеринбург. 09.03.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) впервые вошел в топ-30 народного ...

УБРиР вошел в топ-30 лучших банков России по чистым активам

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в топ-30 банков России по чистым ...

УБРиР вошел в топ-35 российских банков по объему активов

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2015. УБРиР вошел в топ-35 крупнейших банков страны, по версии «Интерфакс-ЦЭА». Так, активы ...