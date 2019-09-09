ММК направил около 150 млн рублей на модернизацию урологического отделения Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска

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УрБК, Магнитогорск, 12.07.2023. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев проинспектировал различные социальные объекты, открывающиеся в Магнитогорске в преддверии Дня металлурга при поддержке градообразующего предприятия. Одним из первых он посетил урологическое отделение Центральной клинической медико-санитарной части (ЦКМСЧ), в модернизацию которого было вложено порядка 150 млн руб., сообщает пресс-служба комбината.Кроме того, Павел Шиляев принял участие в церемонии вручения символического ключа жильцам первой очереди жилого комплекса «Ключевой», построенного жилищно-инвестиционным фондом «Ключ». Данный фонд был основан ММК в 1995 году для обеспечения металлургов комбината качественным жильем.В составе первой очереди данного комплекса — четыре многоквартирных дома на 136 квартир, большая часть из которых предназначена для работников Группы ПАО «ММК».