ММК направил около 150 млн рублей на модернизацию урологического отделения Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 09.09.2019. Врачи АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» получили ключи от квартир, ...18.07.2019 ММК сдал в эксплуатацию новые дома для своих сотрудников
УрБК, Магнитогорск, 18.07.2019. В Магнитогорске состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух ...01.02.2019 ММК предоставил пять квартир молодым специалистам поликлиники медсанчасти предприятия
УрБК, Магнитогорск, 01.02.2019. В 2018 году Магнитогорский металлургический комбинат предоставил пять однокомнатных ...02.11.2018 В АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» произошли организационные изменения и кадровые назначения
УрБК, Магнитогорск, 02.11.2018. В АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» (партнер ПАО «ММК») введена ...30.01.2018 ММК приобрел пять квартир для молодых врачей
УрБК, Магнитогорск, 30.01.2018. Руководством ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) было принято решение ...