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В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой бизнес. Лето. Краски» для предпринимателей и самозанятых творческих профессий. Мероприятие организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщает департамент информационной политики региона, участники смогут бесплатно представить свою продукцию на ярмарке. На конкурс для участия в ней подано 150 заявок и одобрено 30.

«В 2023 году помимо летней ожидается еще две сезонных ярмарки в пространстве креативного кластера. В них смогут принять участие совокупно еще не менее 60 самозанятых», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Во время ярмарки также пройдут мастер-классы, лекции, музыкальные выступления. СОФПП обеспечит участников оборудованным рабочим пространством, инвентарем, продвижением.

«Мы всегда стараемся отбирать для наших ярмарок новых участников, чтобы познакомить жителей и гостей города со всем многообразием креативного потенциала свердловских мастеров, дать возможность молодым авторам расширить свою аудиторию. Ярмарка 15 и 16 июля по традиции тематическая, вдохновленная летними красками, природой, отпускными мотивами», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев
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