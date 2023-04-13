В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий

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В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет всероссийский экономический форум ...

Самозанятые екатеринбуржцы смогут бесплатно принять участие в ярмарке уральских производителей с 25 по 26 марта в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка ...

Первую новогоднюю ярмарку в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге посетили более 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Более 1 тыс. посетителей привлекла 24 и 25 декабря первая новогодняя ярмарка в ...

В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный ...

Свердловским самозанятым обеспечат бесплатное участие в ярмарках мастеров

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. В Свердловской области в ближайшее время пройдут две ярмарки мастеров, к которым смогут ...