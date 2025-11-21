ГлавнаяНовости дня
В новогодней ярмарке в кластере «Домна» участвуют 45 свердловских производителей

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. В Екатеринбурге в традиционной новогодней ярмарке в креативном кластере «Домна» примут участие 45 производителей Свердловской области. Событие пройдет с 19 по 21 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал, что на ярмарке соберутся мастера из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сысерти, Новоуральска, Качканара и других.

«СОФПП как опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе оказывает предпринимателям творческих сфер финансовые и нефинансовые меры поддержки. Ярмарки — уже один из традиционных элементов поддержки креативного бизнеса: мы предоставляем продавцам рабочее место, необходимую инфраструктуру и инвентарь, организуем наполнение и продвижение, чтобы помочь свердловским производителям и мастерам в реализации», — рассказал В. Пиличев и напомнил, что это уже четвертая ярмарка, которая проводится в «Домне».

Так, в частности, различную крафтовую посуду готовят к маркету несколько гончарных студий Екатеринбурга. Ассортимент дополнят предметы фабричного производства «Сысертского фарфора».

«К ярмарке мы прямо сейчас готовим лимитированную серию посуды с изображениями, которые нас отсылают к Верхотурью и его символам», — рассказал основатель мастерской из Верхотурья «СВерхМы» Никита Зеленюк.

Что касается украшений, их привезут как известные уральцам дизайнеры, так и новые мастера. В их числе — Оксана Туз, бренды Shiza Style и Moment Beads, а также Милана Кайманова, вплетающая в бисер слова и символы.

На ярмарке, среди прочего, можно будет приобрести сладости, свечи, натуральную косметику, елочные игрушки, аксессуары из кожи и сувениры с символикой предстоящего года.

Мероприятие будет сопровождать развлекательная программа, в том числе творческие мастер-классы, расписание которых будет опубликовано на сайте и в социальных сетях креативного кластера «Домна».

19 декабря ярмарка будет работать по графику с 16 до 20 часов, а в выходные 20 и 21 декабря — с 11 до 18 часов.

Организаторы события — правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес»), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий региона. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

