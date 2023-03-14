Житель Свердловской области попытался вывезти из страны перископ для БМП

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Житель Свердловской области попытался вывезти в Казахстан перископический прибор, который используется в боевых машинах пехоты (БМП) для наблюдения за местностью. Этот перископ считается военной продукцией и может вывозиться только при наличии специального разрешения. Нарушитель же выдавал его за сувенир, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.





Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления



Попытка контрабанды обнаружена при совместных оперативно-розыскных мероприятиях уральских таможенников и ФСБ России по Центральному военному округу. Конфискованное устройство в рабочем состоянии и пригодно к эксплуатации. Такие приборы производятся по договорам о комплектации бронетанковой техники в интересах министерства обороны РФ. Лицензии на ввоз и вывоз такой продукции выдает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России.



В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.