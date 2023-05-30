Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,39%

УрБК, Москва, 27.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 85,02 руб., евро — 93,17 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,07%, европейской — вырос на 0,39%.
УрБК, Москва, 30.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,76 руб., евро — ...26.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,28%
УрБК, Москва, 26.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,95 руб., евро — ...29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%
УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...28.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,41%
УрБК, Москва, 28.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 76,55 руб., евро — ...02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...