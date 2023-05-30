Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,39%

УрБК, Москва, 27.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 85,02 руб., евро — 93,17 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,07%, европейской — вырос на 0,39%.

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